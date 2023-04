Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zigtausende haben am Wochenende bei der großen Hitze in den Binsfeld-Seen Abkühlung gesucht. Doch nicht nur freigegebene Gewässer sind dafür genutzt worden, auch gesperrte Bereiche wie am Kuhuntersee. Das hat Ralf Pfeiffer, den hiesigen Anglervereinsvorsitzenden, auf die Palme gebracht, Ordnungsbehörden und Polizei beschäftigt.

„Wir können nicht mehr angeln. Überall sind Stand-up-Paddler und Kajak-Fahrer auf dem See. Außerdem sind bestimmt 1000 Leute in Uferbereichen, die als Landschaftsschutzgebiet