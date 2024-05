Noch sind es rund vier Monate bis zum Altstadtrock auf der Domwiese. Im vergangenen Jahr hatte ein Gespann aus Motorradfreunden und Restaurant Flaming Star die Planung des Musikevents beim Altstadtfest übernommen. Auch in diesem Jahr habe man sich wieder beworben, heißt es aus dem Flaming Star auf Anfrage. Das Gespann ist damit der einzige Bewerber: Aus der Stadtverwaltung heißt es, aus mehreren Interessenbekundungen an der Ausrichtung sei letztlich eine Bewerbung eingegangen. „Die fristgerecht eingereichten Unterlagen werden nun gesichtet, um zu prüfen, ob sie alle nötigen Anforderungen erfüllen“, teilt eine Sprecherin mit. Es war unter anderem ein Veranstaltungskonzept mit Programmpunkten gefordert. Angeboten werden sollen demnach Essen und Trinken sowie Live-Musik an den zwei Tagen des Altstadtfestes. Im vergangenen Jahr war unter anderem der frührere Genesis-Frontmann Ray Wilson aufgetreten.