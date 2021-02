Die Baumaschinen sind Anfang der Woche planmäßig angerückt, um das seit Jahren leerstehende alte Bauhaus-Gebäude an der Schifferstadter Straße in Speyer abzureißen. Schon in der vergangenen Woche war es mit einem Bauzaun versehen gewesen. Wie berichtet, baut die Firma Heberger aus Schifferstadt für den Mannheimer Baumarkt-Konzern in ähnlicher Größenordnung neu, um einen Rewe-Markt und mindestens einen weiteren Mieter ansiedeln zu können. Nicht ersetzt wird die Glaspyramide (Bild, beim Bagger). „Die Arbeiten sind voll im Gange und sollen planmäßig Ende Februar abgeschlossen werden“, so ein Bauhaus-Sprecher. Gesucht wird noch ein Mieter, der anstelle des Heimtextilien-Experten Hammer einzieht. Dieser hatte laut Bauhaus abgesagt, obwohl 2660 Quadratmeter Verkaufsfläche für ihn reserviert waren. Die Suche laufe noch, erklärt der Firmensprecher auf Anfrage: „Wir sind jedoch optimistisch, in absehbarer Zeit einen Mieter für die vakante Mietfläche der neuen Gewerbeimmobilie gewinnen zu können.“