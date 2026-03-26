FV Dudenhofen III steht derzeit am Tabellenende in der A-Klasse.

Mit noch sieben zu spielenden Partien haben die Schwarz-Gelben noch Außenseiterchancen auf den Verbleib in der Liga. Mit zwei Punkten aus 21 Partien benötigen sie aber schon ein kleines Wunder. Grund für die aktuell sportliche Lage ist der Umbruch des Teams anfangs der Runde und das Integrieren der jungen Spieler.

Des Weiteren sind immer wieder individuelle Fehler zu bemängeln, welche die Situation im Abstiegskampf weiterhin verschärfen. „Trotz allem ist die Stimmung gut in der Mannschaft“, sagt Cheftrainer Carsten Henn. In den verbleibenden Begegnungen will sich das Team nicht geschlagen geben und versuchen, die nötigen Zähler zu sammeln, um bestenfalls den Abstieg abzuwenden.

Berghausen ungeschlagen

Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Dudenhofener daheim den Nachbarn aus Berghausen, der in diesem Jahr als noch ungeschlagen anreist. „Selbst wenn es zum Abstieg kommen sollte, bleibt der große Kern zusammen, und wir werden den ein oder anderen nach der Runde noch dazubekommen“, so Henn.

Mit den direkten Duellen im Tabellenkeller gegen Gommersheim, Mutterstadt und Limburgerhof sind noch genug Begegnungen offen, um die nötigen Zähler zu holen. Vielversprechend ist aber gerade auch der Punktgewinn am vergangenen Wochenende gegen den Drittplatzierten ASV Harthausen. Dennoch hapert es in der Offensive beim FVD.

Mit 16 Treffern aus 21 Begegnungen erzielten sie bislang die wenigsten Treffer in der A-Klasse. Und auch in der Defensive zeigen sich die Schwarz-Gelben mit 85 Gegentoren anfällig. Falls es am Ende der Saison zum Abstieg kommt, steht für den Coach schon fest: „Unser Ziel nach der Runde ist es, wieder um den Aufstieg mitzuspielen.“ Sieben Endspiele folgen.