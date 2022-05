Für das Betreuungsprogramm der städtischen Jugendförderung in den Sommerferien sind ab kommende Woche Anmeldungen möglich. Die Walderholung spielt dabei eine größere Rolle als in den Vorjahren.

„Dschungel-Getümmel“ ist nach Mitteilung der Stadt das ganztägige Betreuungsangebot in der Walderholung in den ersten vier Ferienwochen überschrieben. Es läuft von Montag, 25. Juli, bis Freitag, 19. August. „Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren können von 8 bis 16 Uhr nach Herzenslust spielen, basteln, toben und vieles mehr“, so der Plan. Es werde Frühstück und Mittagessen geben.

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren, als aufgrund der Pandemie die Gruppenanzahl reduziert und dezentrale Standorte bespielt wurden, um die Ansteckungsgefahr zu verringern, kehren in diesem Jahr alle Gruppen in die Walderholung an der Iggelheimer Straße zurück. Ausnahmen könne es geben, und die ganze Planung stehe unter dem Vorbehalt, „dass es nicht zu einer gravierenden Verschärfung der Pandemiesituation kommt“, erklärt die städtische Pressesprecherin Lisa Eschenbach. Die Größe früherer Jahre werde nicht erreicht, aber in der Summe könnten 400 Kinder betreut werden. Eschenbach: „Das zuverlässige und ansprechende Angebot in der Walderholung braucht professionelle Strukturen und Fachkräfte. Der Fachkräftemangel macht leider auch vor der Stadtverwaltung nicht Halt. Derzeit sind mehrere Stellen dort vakant, weshalb das Ferienprogramm der Jufö – wie auch schon im Vorjahr – in vier von sechs Sommerferienwochen angeboten wird.“

Ebenfalls wieder geplant sei eine Aktion für Jugendliche, wie sie früher als „Ferienpass“ und 2021 unter dem Titel „Hitzefrei“ lief. Das Programm dafür werde noch zusammengestellt, so die Sprecherin. „Es werden einige neue Angebote dabei sein.“

Im Netz

Anmeldungen zum Sommerferienprogramm sind ab Montag, 9. Mai, 20 Uhr, über die Website der Jugendförderung (www.jufö.de) möglich. Dort gibt’s auch Details zu sämtlichen Angeboten.