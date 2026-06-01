Zum Glück glimpflich, aber aufsehenerregend verlief ein Rettungshubschraubereinsatz am Sonntagabend in Speyer. Beim Landeanflug wurde ein Werbeschild eines nahegelegenen Geschäfts von der Hausfassade gerissen und auf ein geparktes Auto geschleudert. Dabei entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Angefordert wurde der Hubschrauber, weil ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer hat sich bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen hatte. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche gegen 18 Uhr auf dem Radweg der Waldseer Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Mehrere Zeugen berichteten, dass der E-Scooter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei. Kurz vor einer Bushaltestelle bremste der Jugendliche stark ab, um eine Kollision mit mehreren Personen zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Stromkasten. Der 14-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass der E-Scooter nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Laut Hersteller kann das Fahrzeug Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern erreichen.