Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor einigen Jahren hatte die Zweibrücker Wohnungsbaugesellschaft Gewobau eine Häuserzeile in der Böcklinstraße in Homburg-Erbach erworben. Ab der Jahresmitte 2021 wird dieses Brennpunktquartier nun von einem neuen Eigentümer betreut. An diesen hat die Gewobau die Häuser veräußert.

Die Gewobau hat die stark sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhäuser in der Nähe der Erbacher Langenäcker-Grundschule an eine Firma aus Baden-Württemberg