Über 9000 Leute arbeiten bei ZF in Saarbrücken. Der Automobilzulieferer ist damit einer der größten Arbeitgeber im Saarland. In der Zukunft könnten es deutlich weniger werden, fürchtet der Betriebsrat. Bei der Betriebsversammlung am Montag nahmen 5000 Mitarbeiter teil. Auch Ministerpräsidenten Rehlinger. Wie geht es im Werk weiter?

Die schlechten Nachrichten bei den Automobilunternehmen reißen nicht ab. Nach dem Homburger Bosch-Werk müssen jetzt auch beim weltweit drittgrößten Automobilzulieferer