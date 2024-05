Wer diesen Freitag, 3. Mai, früh aufstehen und einen besonderen Ausflug machen möchte, kann das tun: Ab 6 Uhr am Freitagmorgen sendet das ZDF-Morgenmagazin live aus Saarbrücken vom St. Johanner Markt.

Jeder, der möchte, kann live vor Ort verfolgen, wenn Moderator Mitri Sirin mit Saarbrückern spricht. Laut Pressesprecher Daniel Schumann sollte man sich gegen 5.45 Uhr auf dem St. Johanner Markt einfinden. Es geht darum, warum den Passanten Europa am Herzen liegt und wo es Kritik und Sorgen gibt.

Auch Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) und Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sind als Live-Gäste dabei. Auch der Ärztliche Direktor des Saarbrücker Winterbergklinikums, Christian Braun, oder die Leiterin einer deutsch-französischen Kita, Carmen Pavlic, werden als Gäste zu Wort kommen. Da sich die saarländische Landeshauptstadt nur wenige Kilometer entfernt von Frankreich befindet, ist eine der Fragen, wie bürgernah Europa ist.

Alle halbe Stunden Live-Schalte nach Saarbrücken

Das Morgenmagazin ist von 6 bis 9 Uhr auf Sendung. Aus dem Berliner Studio schalten die Moderatoren Dunja Hayali und Philip Wortmann jede halbe Stunde nach Saarbrücken zum St. Johanner Markt. Die Aufbauarbeiten zur Livesendung auf dem St. Johanner Markt starten am Donnerstag und werden am Freitag fortgesetzt. In dieser Zeit werden die Zufahrten zum Markt gesperrt. Am Freitag können keine Anlieferungen erfolgen. Die ansässigen Gewerbetreibenden wurden gesondert informiert. Zudem wird der Wochenmarkt auf dem St. Johanner Markt am Freitag in die Obertorstraße verlegt.