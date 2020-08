Beim Landeversuch auf der Pottschütthöhe bei Rieschweiler-Mühlbach hat sich am Donnerstagabend, 13. August, dieser Doppeldecker überschlagen. Der 66-jährige Pilot konnte unverletzt aus seinem einsitzigen Oldtimer vom Typ Brings Stearman 1940 aussteigen. Wie die Polizei berichtet, war der Flieger gegen 18 Uhr auf der Pottschütthöhe zu einem kurzen Rundflug gestartet. Beim Landemanöver eine halbe Stunde später hatte die Maschine bereits aufgesetzt und war etwa 250 Meter weit ausgerollt, als sie plötzlich von einer Windbö erfasst wurde. Der Pilot habe versucht, durchzustarten, um ein Ausbrechen des Flugzeugs nach rechts zu verhindern. Dies gelang jedoch wegen der zu geringen Geschwindigkeit nicht. Das Flugzeug brach aus, kam 50 Meter nach rechts von der Landebahn ab, stieß in einen Hang, überschlug sich und blieb kopfüber liegen. 31 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen, ein Rettungshubschrauber vom ADAC sowie ein Rettungswagen eilten zur Einsatzstelle; der Pilot konnte sich jedoch selbst helfen. Flugbenzin sei nicht ausgelaufen. An Propeller, Motor, Tragflächen und Leitwerk des Oldtimer-Fliegers sei etwa 50 000 Euro Sachschaden entstanden.