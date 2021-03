Während die dritte Corona-Welle mit zunehmender Wucht über Deutschland rollt, haben die Verantwortlichen im Homburger Kulturamt die Hoffnung auf eine 2021er Auflage der Marktplatz-Freiluftkonzertserie „Homburger Musiksommer“ noch nicht aufgegeben. Der Kulturbeigeordnete Raimund Konrad (CDU) will’s möglich machen.

Als der Homburger Stadtrat am Donnerstagabend, 25. März, per Videositzung tagte, herrschte Einigkeit darüber, dass die Karlsbergstadt ihre Anziehungskraft auf Besucher, auf auswärtige Kunden und ihre eigenen Bewohner auf die Dauer nur mit einem attraktiven Kulturangebot bewahren kann. Doch dies ist in der restriktiven Corona-Pandemie natürlich nur sehr schwer zu bewerkstelligen. Bürgermeister Michael Forster (CDU) erinnerte daran, dass Homburg sich ja eigentlich beim Bund als „Modellstadt“ für Lockerungen mit ausgeklügeltem Testkonzept hatte bewerben wollen. „Jetzt ist das ganze Saarland zur Modellregion geworden – da machen wir natürlich mit.“ Dass es beiderseits des Homburger Verwaltungsgebäudes Forum jetzt zwei unmittelbar benachbarte Testzentren gibt – eines von der Stadt und eines vom Saarpfalz-Kreis – „wird von manchen Leuten kritisiert. Andererseits bekommen wir dadurch einen besonders hohen Durchfluss und können in kurzer Zeit viele Menschen testen.“

Rückkehr zum Jägersburger Strandfest?

Je dichter das Netz an Testungen ist, desto höher sind die Chancen auf eine Rückkehr der Bevölkerung zu kulturellen Veranstaltungen. Vor dem Stadtrat räumte der Kulturbeigeordnete Raimund Konrad zwar ein, dass angesichts der Pandemielage die großen Homburger Stadtfeste wie schon im Vorjahr auch für 2021 bereits abgesagt wurden. Doch zumindest für das Jägersburger Strandfest, das traditionell im Juli an den weitläufigen Spazierwegen um den Schlossweiher an der Gustavsburg über die Bühne geht, bestehe noch Hoffnung: „Der Jägersburger Ortsrat entscheidet Ende April, ob das Strandfest in diesem Jahr wieder gefeiert werden soll – unter Auflagen natürlich.“

Museumskonzerte, ARTmosphäre, Filmnächte

Tagesaktuelle Corona-Schnelltests, Maskenpflicht und gebührender Abstand dürften auch die Voraussetzung für die Veranstaltungsreihe „Kultur im Museum“ sein, die anno 2021 unbedingt wieder angeboten werden soll. Das Freilichtmuseum Schwarzenacker, die Klosterruine in Wörschweiler und der Hof der Jägersburger Gustavsburg bieten hierfür nach Raimund Konrads Überzeugung ideale äußere Bedingungen. Wild entschlossen sei man im Rathaus zudem, den Kunstmarkt „ARTmosphäre“ am 28. August in den Straßen der Innenstadt zu stemmen. Fest eingeplant seien auch die beiden Spielfilmnächte unter freiem Himmel am 20. und 21. August auf dem Schlossberg. „Schwierig ist es dagegen mit unseren Meisterkonzerten und Theatergastspielen im Saalbau“, berichtete Konrad, dass so manche Wander-Theatertruppe schon von sich aus abgewinkt habe, weil sie ihre eigenen Hygieneanforderungen derzeit nicht erfüllen könne.

Testkontrolle am Marktplatz?

Mit der Ankündigung, 2021 die regional sehr beliebten Freitagabend-Gratiskonzerte „Homburger Musiksommer“ auf dem Historischen Marktplatz ab dem 29. Mai wieder aufleben zu lassen, überraschte der Kulturbeigeordnete am Donnerstag so manchen seiner Zuhörer. „Wir werden alles tun, um diesen Termin zu halten“, gab sich Konrad kämpferisch. Im Vorjahr war diese Wochenend-Attraktion ersatzlos gestrichen worden. „In welcher Form wir den Musiksommer diesmal durchführen können, müssen wir aber erst noch klären.“

Man denke darüber nach, den Marktplatz einzuzäunen und den Zutritt an der Eingangskontrolle vom Nachweis eines aktuellen negativen Corona-Schnelltests abhängig zu machen.