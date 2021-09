Die Creos Deutschland GmbH arbeitet an ihrem Gashochdrucknetz in den Wäldern zwischen St. Ingbert, Spiesen, Rohrbach und Neunkirchen. Die Arbeiten sind Teil umfangreicher Leitungserneuerungen, welche das in Homburg ansässige Unternehmen in den kommenden Jahren ausführen will.

Für die Bauarbeiten werden verschiedene Waldwege nordöstlich von Rohrbach ab Ende September gesperrt. Dies betreffe den Biergartenweg ab Hofgut Menschenhaus Richtung Glashütter Weiher und die Sieben-Weiher-Tour im Bereich Rohrbacher Wald. Auch Waldwege in Richtung Autobahn A6 werden gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar, teilte Florian Jung, Pressesprecher der Mittelstadt St. Ingbert mit.