Blieskastels Bürgermeister Bernd Hertzler und Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo (beide SPD) haben bei einem Gespräch mit Vertretern des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) vereinbart, dass an der B 423 in Webenheim bald mit Geräten der Verkehrslärm gemessen wird. Das Ergebnis der Messung könnte die Grundlage für eine künftige Tempo-30-Regelung für Lastwagen sein.

Die Blieskasteler Grünen, die im Rathaus mit der SPD koalieren, sehen das Gesprächsergebnis als „Teilerfolg“ an. Sie widersprechen jedoch einer Aussage des LfS, laut derer ein totales Durchfahrtsverbot für Laster in Webenheim unmöglich sei, weil es sich dort um eine Bundesstraße handelt. Die Grünen erklären, das Bundesimmissionsschutzgesetz sehe Ausnahmen von dieser Regel vor. Jetzt wolle man Vertreter von LfS und Kreisverwaltung in den Blieskasteler Bauausschuss einladen.