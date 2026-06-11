Tausende Besucher, vier Bühnen, 20 Bands, und WM-Fieber: Das Altstadtfest wird nächste Woche am Wochenende in Blieskastel wieder zum Mega-Event.

Es war einmal ein lauer Sommertag im Jahr 1978. Das Bier floss in Strömen, Bands spielten, es wurde zusammen gefeiert. Es war die Geburt des Blieskasteler Altstadtfests. Vor 48 Jahren wollte die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Vereinen der Blieskasteler Stadtteile das kulturelle Leben ein bisschen aufpeppen. Seither hat sich das Stadtfest immer weiterentwickelt und ist zum Kult-Fest geworden. Nicht nur für die Saarländer, sondern auch für viele Feierwütige aus Zweibrücken. Deren Stadtfest ist wie jedes Jahr etwa fünf Wochen später, denn es wird immer am letzten Juli-Wochenende gefeiert.

In Blieskastel wird am kommenden Wochenende, am Freitag und Samstag, 19. und 20. Juni, die ganze Innenstadt zur Partymeile. Mittlerweile steht die 45. Auflage des Altstadtfests an – in den Corona-Jahren musste man eine Zwangspause einlegen, sonst wäre es schon die 48. Auflage. Das Fest erstreckt sich vom Rathaus und der Bliesgau-Festhalle bis hinten zum Luitpoldplatz. Laut einem Mitarbeiter des Kulturamts, der namentlich nicht genannt werden möchte, gibt es drei große Hauptbühnen und zwei kleinere Bühnen, auf denen 20 Bands spielen. Am Paradeplatz spielt sowohl am Freitag und Samstag immer als erstes die Musik – von der Italo-Band Vulcano über die Saarpfälzer Band Changes, wo unter anderem der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble in die Gitarrensaiten haut. Kleinere Bühnen sind am Tivoli-Parkplatz, wo man vor allem DJs sehen und hören kann. Neben den Stadtwerken gibt es Club- und DJ-Musik von der Spätschicht Saar.

Zweibrücker Rock und zweimal Public Viewing

Am Freitag geht’s um 18 Uhr auf dem Paradeplatz los, am Samstag um 15 Uhr. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich. Die weiteren Hauptbühnen sind am Luitpoldplatz und die Rockbühne am Autohaus Deckert, wo mit Purple Haze eine Coverband spielt, die aus Zweibrücken und der Saarpfalz stammt. Dort findet am Samstag ab 22 Uhr auch eines der beiden Public-Viewings der Fußball-Weltmeisterschaft statt, wenn Deutschland auf die Elfenbeinküste trifft. Auch am Paradeplatz gibt es ein Public Viewing, es geht allerdings schon um 21.30 Uhr los.

Im Gegensatz zum Zweibrücker Stadtfest, das drei Tage geht, wird in Blieskastel nur zwei Tage gefeiert. Den Sonntag noch mit reinzunehmen, das war vor ein paar Jahren mal so. Den Vereinen, die wieder Dutzende Stände betreiben, sei der dritte Tag zu viel gewesen, hat uns Johannes Engel, der sich zusammen mit dem Kulturamt ums Fest kümmerte, voriges Jahr gesagt. Zudem lohne sich der Sonntag für die Vereine finanziell weniger als der Freitag und Samstag. Als man mit den Standbetreibern gesprochen habe, habe sich herauskristallisiert, „dass diese zwei Tage das Beste sind“. Das heißt aber auch: Zwei Tage soll es richtig krachen.

Die Sicherheit ist ein großes Thema

Hinter so einem Fest steckt eine Menge Organisation. Das Motto dahinter: „Nach dem Fest ist vor dem Fest.“ So beginnen die Mitarbeiter des Kulturamts immer schon knapp ein Jahr vor der nächsten Auflage damit, sich zu überlegen, welche Bands man buchen könnte. Es gehe auch darum, wann welche Band spielt. Das werde davon abhängig gemacht, wie spät oder früh der Abend ist – und welche Band in Sachen Genre in die Zeitschiene passt. „Welche Stimmung will man wann mitgeben?“ Die Technik müsse stimmen, die Bühnen müssten startklar sein. Eben das ganze Drumherum. Ein wichtiger Aspekt der Organisation ist die Sicherheit. Damit nichts passiert und sich alle während des Altstadtfests sicher fühlen, wird die Festmeile abgesperrt – teils durch feste und durch mobile Blockaden, etwa Fahrzeuge.

Weil der Mitarbeiter des Kulturamts erst seit Februar in Blieskastel arbeitet und er von der Grenze zu Saargemünd kommt, kennt er das Fest wie auch die Stadt noch nicht so gut. Er freut sich auf die Mischung, die das Fest bietet. „Auf die vielen Stände zum Essen, zum Trinken, zum Entdecken. Dass da eine schöne Stimmung entsteht und man zusammensitzen kann bei schönem Wetter und guter Musik im Hintergrund.“ Er freut sich auch darauf, „dass man die Stadt ein bisschen anders erlebt. Wir haben eine schöne Kulisse, in der man hoffentlich zusammen eine schöne Zeit erlebt.“

Info

Das 45. Blieskasteler Altstadtfest findet am Freitag und Samstag, 19. und 20. Juni, in der Innenstadt statt. Am Freitag geht’s um 18 Uhr los, am Samstag um 15 Uhr. Es fahren Sonderbusse von verschiedenen Stadtteilen zum Fest, Fahrplan unter saarfahrplan.de.