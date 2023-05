Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Mühlwaldstadion in St. Ingbert, gelegen am Rohrbach in der Nähe des Schwimmbads „Das Blau“, wird nicht abgerissen. Der Sportverein St. Ingbert hat das Stadion der Stadt zurückgegeben. Diese überlässt es der Spielvereinigung Elversberg für 50 Jahre in Erbpacht. Die SVE-Regionalligafußballer werden hier trainieren.

Es läuft nicht gut für den Sportverein St. Ingbert. Hatte er in den 1990er-Jahren noch 400 Mitglieder gezählt, so ist diese Zahl bis heute auf knapp 100