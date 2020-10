„Mit Herz am Herd“ heißt die TV-Kochshow des Saarländischen Rundfunks (SR) mit Cliff Hämmerle aus Webenheim (Mitte) und seinen Assistenten Michel Koch und Verena Sierra. Mit deren Einsatz vor der Klosterruine Wörschweiler (Foto) startet am Samstag, 10. Oktober, eine neue Staffel im SR-Regionalfernsehen. Das Trio bereitet „Hoorische“ zu. Jeweils samstags ab 18.15 Uhr stellt der Webenheimer Sternekoch neue Rezepte vor – an Schauplätzen wie dem Kulturpark Reinheim (17. Oktober/23. Januar), dem Haus Lochfeld in Wittersheim (7. und 28. November) und dem Würzbacher Weiher (12. Dezember/2. Januar). Und am 9. Januar wird erneut vor der Klosterruine in Wörschweiler gekocht.