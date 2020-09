Am Donnerstag, 24. September, 17.30 Uhr, kommt der Blieskasteler Stadtrat in der Bliesgau-Festhalle in der Von-der-Leyen-Straße zusammen. Unter anderem geht es um Hilfen für die Vereine, die von der Corona-Krise gebeutelt sind.

Unter anderem sollen den Vereinen städtische Hallen kostenfrei für das Abhalten von Mitglieder- oder Jahreshauptversammlungen zur Verfügung gestellt werden. Wegen der Abstandsvorschriften können solche Versammlungen derzeit oft nicht in den gewohnten Vereinsheimen oder Gaststätten anberaumt werden.

Diskutiert wird über erweiterte Öffnungs- und Betreuungszeiten im Waldkindergarten sowie über die Ausdehnung der Ganztagsbetreuung und der Hauswirtschaftskräfte in den katholischen Kindergärten Niederwürzbach und Blieskastel-Mitte.