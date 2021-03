Im Vorfeld der Blieskasteler Stadtratssitzung am Donnerstag, 25. März, regt die SPD-Fraktion den Bau eines Parkhauses mit gut 200 Stellplätzen an. Dies soll das Parkraumkonzept ergänzen, das den begonnenen Neubau einer „Umgehungsstraße Altstadt-Ost“ begleitet.

Als möglichen Standort für das Parkhaus nennt SPD-Fraktionschef Achim Jesel den großen Parkplatz nördlich der Altstadt. Gelder für die Parkhaus-Planung seien im Entwurf für den Stadthaushalt 2021/22 enthalten, der in der Sitzung am Donnerstag, 17.30 Uhr, in der Würzbachhalle in Niederwürzbach beschlossen werden soll.

SPD und Grüne sprechen sich für einen „Runden Tisch zur Förderung erneuerbarer Energien“ aus: Dort dürfte es um die Haltung der Stadt zum Bau neuer Windräder gehen.