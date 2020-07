Mitarbeiter des Stadtarchivs haben eine Ausstellung mit Fotos, Dokumenten und Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg in Homburg zusammengetragen. Mit erfasst sind die schweren Bombardierungen der Stadt am 23. Mai 1944 und am 14. März 1945. Die Präsentation spannt sich von 1942 bis zur Machtübernahme der Alliierten 1945 im Homburger Rathaus. Die Stadt will diese Schau allen interessierten Institutionen zur Verfügung zu stellen, vor allem den Schulen. Auf Wunsch vermittelt das Homburger Kinder- und Jugendbüro die Ausstellung an Schulen und Institutionen. Ansprechpartner sind das Stadtarchiv (06841/994625) sowie das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg (06841/101113).