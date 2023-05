Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sieht aus wie die Kulisse eines Gruselfilms. Dass das alte „Bäckerhaus“ in der Limbacher Straße noch nicht eingestürzt ist, grenzt an ein Wunder. Wie aus einem falschen Film wirkte zuletzt die Information, dass der fällige Abriss 97 000 Euro kosten sollte. Geld, das man in Homburg nicht hat. Doch jetzt könnte alles ganz schnell gehen. Und zwar viel billiger.

Eigentlich müsste man das im Dorf als „Bäckerhaus“ bekannte Gemäuer mit „e“ schreiben. Denn statt einer Bäckerei hatte es einst die Wohnstatt