Die Creos Deutschland GmbH mit Sitz am Homburger Zunderbaum hat die Hauptarbeiten an den Gasleitungen zwischen St. Ingbert, Spiesen, Rohrbach und Neunkirchen abgeschlossen. Die Waldwege nordöstlich von Rohrbach seien wieder begehbar. Die Sperrungen werden aufgehoben.

Der Biergartenweg ab Hofgut Menschenhaus Richtung Glashütter Weiher und die Sieben-Weiher-Tour im Rohrbacher Wald sind in Kürze wieder nutzbar, teilt Creos-Sprecherin Claudia Jung in Homburg mit. Die Wege seien bereits Ende Februar mit grobem Belag wiederhergestellt worden. Die Feinschicht könne jedoch frühestens im Oktober folgen, da die Wanderrouten in einem Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzgebiet liegen. Das Gebiet im Limbacher und Spieser Wald ist laut Jung zwischen März und Oktober von Arbeiten ausgenommen, um Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu schützen.

Allerdings sind die Bauarbeiten an den Gasleitungen im Saarland nicht zu Ende. Diese Arbeiten ziehen sich nordöstlich von Rohrbach, nördlich von St. Ingbert, östlich von Neuweiler bis an den östlichen Stadtrand von Dudweiler. Die Arbeiten sollen in fünf Bauabschnitten erfolgen und bis 2025 abgeschlossen sein, so Creos.