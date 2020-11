Mit Mira Faltlhauser aus Kirkel wurde erstmals eine Saarländerin zur Vorsitzenden der Deutschen Chorjugend gewählt. Seither bildet sie gemeinsam mit Kai Habermehl eine Doppelspitze im Bundesvorstand, der seinen Sitz in Berlin hat. Die 21-Jährige studiert Musikmanagement an der Universität des Saarlandes.

Mira Faltlhauser singt selbst in den Chören „Vox animata“, in der St. Ingberter „Leibniz-Vocal-Group“, im luxemburgischen „Nord-Vox“, im Landes-Jugendchor Saar, in dessen Vorstand sie sich engagiert, und im Ensemble „Chorisma Saar“.

Als Bundesverband singender Kinder und Jugendlicher bietet die Deutsche Chorjugend Programme an, um die musisch-kulturelle Bildung junger Menschen, Jugendbeteiligung, ehrenamtliches Engagement und den internationalen Austausch zu fördern. Mira Faltlhauser spricht von einer besonderen Vision des Bundesverbandes, an dessen Spitze sie seit ihrer Wahl im Juni steht: In jedem Ort im Land würde sie sich einen Kinderchor wünschen, „so dass Deutschland zu einem Kinderchorland wird“.

„Singbus“ kommt nach Bexbach

Ein Mittel, um bei diesem Ziel voranzukommen, ist der „Singbus“, mit dem die Deutsche Chorjugend bundesweit auf Tour geht. Die 21-Jährige: „Der ,Singbus’ bringt eine interaktive ,Sing-und-Kling-Ausstellung’, eine ausfahrbare Bühne für Konzerte, Angebote für Workshops und Coaching mit. Und nicht zuletzt ein Patenchorprogramm“, mit dessen Hilfe man sich mit schon bestehenden Kinderchören vernetzen kann, wenn man selbst die Gründung eines solchen Chores plant.

Frank Vendulet, der Vorsitzende des Kreis-Chorverbandes Homburg und Vizepräsident im Saarländischen Chorverband, weiß zu berichten, dass der „Singbus“ im kommenden Frühjahr im Saarpfalz-Kreis Station machen werde, und zwar in Bexbach.