Die saarländische Landesregierung erlaubt ab sofort wieder Gottesdienste und gemeinsame Gebete in Kirchen, Synagogen und Moscheen. Die für 4. Mai vorgesehene Lockerung der Corona-Bestimmungen wird vorweg genommen.

Die Landesregierungen haben sich am Mittwoch zusammen mit der Bundeskanzlerin darauf verständigt, Gottesdienste und gemeinsame Gebete in Kirchen, Synagogen und Moscheen wieder zu ermöglichen. Die saarländische Landesregierung habe darüber hinaus die Ortspolizeibehörden gebeten, im Vorgriff auf die Anpassung der Rechtsverordnung am 4. Mai, schon seit Freitag, 1. Mai, Gottesdienste Gebete wieder zu dulden.

„Der Landesregierung ist es nicht leicht gefallen, die Kirchen, Synagogen, Moscheen, Gebets- und Versammlungsräume im Saarland für religiöse Feiern zu schließen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir unsere persönliche und religiöse Freiheit jemals so einschränken müssen. Ich bin mir bewusst, dass diese Maßnahme ein tiefer Eingriff in die Religionsfreiheit war“, sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).

Strenger Infektionsschutz

Voraussetzung für die Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen sei die Einhaltung des Infektionsschutzes, wie er vom Bund und Ländern mit den Kirchen und großen Religionsgemeinschaften bereits entwickelt worden ist, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer mit. Nach Informationen der saarländischen Landesregierung haben alle großen Religionsgemeinschaften und Verbände im Saarland solche Konzepte entwickelt. Zudem wurde signalisiert, dass die Öffnung der Gotteshäuser und Gebetsräume mit Blick auf die gesundheitlichen Risiken sehr vorsichtig und zum Teil zeitversetzt erfolgen soll, so Regierungssprecher Zeyer.