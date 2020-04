Am Ostersonntag wurde eine 27-jährige Frau in Saarbrücken gegen 15.20 Uhr an der Saarbahnhaltestelle am Hauptbahnhof Opfer eines sexuellen Übergriffs.

Wie die Polizei mitteilte, nahm der Täter neben der jungen Frau Platz, während sie gemeinsam mit einer Freundin auf die S-Bahn wartete. Plötzlich fragte der Mann, ob sie mit ihm den Geschlechtsverkehr vollziehen wolle und er machte obszöne Gesten. Die Frauen setzten sich auf eine andere Bank und forderten den Täter auf, sie ihn Ruhe zu lassen. Als den Frauen die Situation zu unangenehm wurde, wollten sie die Haltestelle verlassen. In diesem Moment näherte sich der Täter von hinten und griff seinem Opfer unterm Rock ans Gesäß. Danach rief die 27-jährige per Handy die Polizei. Der zirka 25 Jahre alte und 1,65 Meter große Mann flüchtete zu Fuß, wurde aber von den Frauen verfolgt. Dabei drehte sich der Täter um und entblößte sein Geschlechtsteil. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0681/9321233 entgegen.