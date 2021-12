Thomas Höchst, Rektor der Integrierten Gesamtschule Contwig, hat zehn Sponsoren um sich versammelt, um Kindern, die krank oder behindert sind, eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Mit deren Hilfe werden nun 1400 Schokoladennikoläuse an die Lebenshilfe Neunkirchen, an die Saarpfalz-Werkstatt für angepasste Arbeit, das Ronald-McDonald-Haus an den Unikliniken, ans Zentrum für Kinderschmerztherapie, den Schutzengelverein Blieskastel, an den Wünschewagen Saarland und an die Kinderklinik Homburg verteilt. Höchst und seine Sponsoren danken den Menschen, die sich in diesen Einrichtungen auch über die Weihnachtsfeiertage um die Kinder und Jugendlichen dort kümmern.