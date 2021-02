Der Ortsrat in Wörschweiler zieht am Montag, 1. März, in einen neuen Versammlungsraum um. Aber nicht aus Corona-Gründen, wie sie den Ortsrat Kirrberg am Dienstag nächster Woche ebenfalls zum Umzug bewegen.

Am Montag, 1. März, 18 Uhr, trifft sich der Wörschweiler Ortsrat erstmals an neuer Stelle. Treffpunkt ist immer noch das alte Bürgermeisteramt in der Dorfmitte: In diesem Gebäude wechselt der Ortsrat jedoch von seinem angestammten Sitzungssaal nach nebenan in den Feuerwehrraum. So erfüllt man eine Bitte der Wehr, die aus Platzgründen ab sofort den Sitzungssaal nutzt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Probebohrungen nach Mineralwasser im Taubental im nahen Kirkeler Wald.

Kirrberger Gremium trifft sich in der Aula

Der Ortsrat Kirrberg tagt am Dienstag, 2. März, 19 Uhr, in der Aula an der Grundschule. Dort gibt es mehr Platz zum Abstandhalten als im gewohnten Sitzungssaal im Bürgerhaus. Zur Sprache kommt der schlechte Zustand einiger Straßen in Kirrberg.