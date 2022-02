„Impfen statt schimpfen“, „Impfen rettet Leben“ und „Masken auf – Nazis raus“ stand am Mittwochabend auf Transparenten und Schildern, die Medizinstudierende der Uni Homburg am neuen Hörsaalgebäude in die Luft hielten.

Der Fachschaftsrat Humanmedizin der Uniklinik hatte zu einer zweistündigen Demonstration aufgerufen, die sich klar und eindeutig gegen die in Homburg stattfindenden, sogenannten Spaziergänge und Querdenker-Demos richtete, die seit Wochen im Stadtzentrum organisiert werden. Nach einer solchen Demo sind Impfgegner und Querdenker sogar auf das Unigelände gezogen und haben direkt vor dem neuen Imed-Gebäude, in dem teilweise Coronainfizierte um ihr Leben kämpfen, ihre Parolen gerufen. „Seit einigen Wochen macht die Homburger Querdenker-Bewegung Spaziergänge zum Uniklinikum. Wir betrachten das als unangebracht und pietätlos“, sagt Selina Gebhardt, Vorsitzende des Fachschaftsrats Humanmedizin. Mit der Demo wollen die Studierenden ein Zeichen setzen. Über 200 Studierende kamen: „Wir wollen somit zeigen, dass unsere Stimme mindestens genauso laut ist wie die der Querdenker, und dass es nicht nur diese Stimmen in Homburg gibt“, sagt Gebhardt.

Weiterer Artikel zum Thema: