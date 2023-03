Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als in den 1970er-Jahren die ersten Mädchen am früheren „Knabenrealgymnasium“ in Homburg eingeschult wurden, mussten im heutigen Saarpfalz-Gymnasium drei zusätzliche Unterrichtsräume gebaut werden. Diese sind jetzt marode und werden in den Ferien saniert.

Gutachten weisen den einstöckigen Flachdach-Anbau mit drei Klassensälen als erhaltens- und sanierungswürdig aus. Vorige Woche bewilligte der Saarpfalz-Kreistag die Wiederherstellung