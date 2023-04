Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Bürgerhaus in der Wörschweiler Ortsmitte ist die Feuerwehr in den bisherigen Ortsrats-Sitzungssaal eingezogen. Dort haben die Wehrleute ihre neuen Spinde aufgestellt und ihr Platzproblem gelöst. Im selben Haus tagte der Ortsrat am Montagabend, 1. März, erstmals nebenan, im Feuerwehr-Gemeinschaftsraum. Dieser soll für die gesamte Ortsbevölkerung als Treffpunkt geöffnet werden.

Hauptbrandmeister Uwe Neumann vom örtlichen Feuerwehr-Löschbezirk dankte den versammelten Ortsratsmitgliedern für deren Ja zum Saaltausch. „Unsere Feuerwehr brauchte