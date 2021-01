Seit 28. Dezember ist das Impfzentrum Ostsaar in Neunkirchen geöffnet. In der Einrichtung im früheren Praktiker-Baumarkt wurde am Donnerstag, 7. Januar, die Marke von 1000 Impfungen gegen das Coronavirus überschritten.

Hinzu kommen bis dato 560 Menschen, die von einem mobilen Team mit dem Vakzin versorgt wurden. Betrieben wird das Impfzentrum Ost gemeinsam von den Kreisen Neunkirchen, St. Wendel und dem Saarpfalz-Kreis. Derzeit wird dort montags bis samstags noch im Einschicht-Betrieb geimpft. Zwei Impfstraßen, 36 neu eingestellte Mitarbeiter sowie zehn Bundeswehrsoldaten sind im Einsatz. Saarländer können sich unter der Rufnummer 0681/5014422 oder unter www.impfen.saarland.de informieren und Termine buchen. Die Webseite zeigt auch ein Erklärvideo.