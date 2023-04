Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vergeblich bleibt der Tanktourismus, der zurzeit in Blieskastel zu beobachten ist. Autos mit Kennzeichen aus Nachbarstädten steuern die Esso-Tankstelle an. Vergleichsportale gaukeln billige Preise vor. Doch die Station ist seit Wochen geschlossen.

Nicht zuletzt wegen des Krieges in der Ukraine schlagen die Treibstoffpreise Kapriolen. In Deutschland sind sie in ungeahnte Höhen geklettert. Viele, die an einer Außengrenze zum Beispiel nach Luxemburg