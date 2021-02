„Arbeitsplatzabbau Homburg. Du bist dagegen? Dann hup jetzt.“ In diesen Tagen fallen handgeschriebene Plakate an Laternenpfosten in der Berliner Straße in Homburg-Erbach auf. Mit der Aktion protestieren die IG Metall-Vertrauensleute bei Schaeffler gegen die Schließung des Werksstandorts am Zunderbaum und den damit verbundenen Personalabbau. Die Schilder werden in den nächsten Wochen immer mal wieder aufgehängt – immer dann, wenn eine Gesprächsrunde von Betriebsrat, IG Metall und Schaeffler-Geschäftsführung ansteht. Laut Gewerkschaft kann man in Corona-Zeiten keine Massenveranstaltungen abhalten, um gegen die Schließungspläne zu protestieren. Daher erhoffe man sich von den Plakaten ein lautstarkes Zeichen der Solidarität von der vorbeifahrenden Bevölkerung: Diese soll kräftig auf die Hupe drücken, während die Gesprächsrunde im Homburger Schaeffler-Hauptwerk an der Berliner Straße läuft.