In der Homburger Karlsberg-Brauerei hat es am Dienstagmorgen eine Durchsuchung gegeben. Ebenso am Lauterecker Standort des Fruchtsaftherstellers Niehoffs Vaihinger. Kriminelle sollen Karlsberg und die Tochterfirma Niehoffs im großen Stil betrogen haben.

Polizei, Steuerfahnder und Staatsanwälte gingen am 28. September dem Verdacht nach, laut dem die Lauterecker Fruchtsaftfirma ebenso wie ihre Konzernmutter, die Karlsberg-Brauerei, durch fingierte Transportrechnungen