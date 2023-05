Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei Niehoffs Vaihinger hat es am Dienstagmorgen eine Durchsuchung gegeben. Es besteht der Verdacht, dass das Unternehmen ebenso wie seine Konzernmutter, die Karlsberg-Brauerei, durch fingierte Transportrechnungen über Jahre hinweg betrogen worden ist.

Laut Staatsanwaltschaft Kaiserslautern besteht der Verdacht, dass seit 2012 falsch deklarierte Rechnungen für Transportleistungen ausgestellt worden sein, die nie oder nicht im angegebenen Umfang stattgefunden haben. Beschuldigte seien ein ehemaliger und ein aktueller Mitarbeiter „eines Unternehmens des Karlsberg-Konzerns“ sowie drei Logistikunternehmer in Hessen und in Nordrhein-Westfalen.

Am Dienstag ließ die Staatsanwaltschaft 20 Geschäfts- und Wohnräume durchsuchen, um Beweise für gewerbsmäßigen Betrug zu suchen; darunter auch Niehoffs Vaihinger in Lauterecken sowie die Karlsberg-Zentrale im saarländischen Homburg. Es sei umfangreiches Material gesichert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Staatsanwaltschaft von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Dass die Kaiserslauterer Staatsanwaltschaft die Ermittlungen führt und nicht die für Homburg zuständige Staatsanwaltschaft Saarbrücken, deutet darauf hin, dass Niehoffs Vaihinger der Hauptgeschädigte sein könnte.