Der saarländische Landtag hat am Dienstag, 27. Oktober, zwei größere Bauprojekte an der Universität in Saarbrücken gebilligt. Gut 53 Millionen Euro sollen in zwei Universitätsgebäude der Philosophischen Fakultät investiert werden.

Der Landtagsunterausschuss hat die Mittel für Umbau und Sanierung des Uni-Gebäudes C5 2 und für den Neubau des Gebäudes C7 5 freigegeben. Beide Projekte gehören zur philosophischen Fakultät. Nach der Sanierung soll das Haus C5 2 als Bürogebäude und der Neubau als Seminargebäude für die Lehre dienen.

Gebäude C5 2, das drittgrößte Gebäude auf dem Saarbrücker Campus, gilt als baufällig und muss saniert werden. Mit dem zusätzlichen Neubau am Standort des ehemaligen Campuswohnheims soll der Wissenschaftsstandort aufgewertet werden. Auf dem Dach von C7 5 wird eine Fotovoltaik-Anlage angebracht.

In 46 Unterrichtsräumen, einem PC-Raum und einem großen Hörsaal soll voraussichtlich ab 2026 im neuen Gebäude in den Geisteswissenschaften unterrichtet werden.