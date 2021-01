In einem Brief an Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) beklagt der Gewerbeverein Ottweiler die aktuelle Lage des Handels. Der Brief ist auch von Bürgermeister Horst Schäfer unterschrieben.

„Die Gesundheit aller ist uns sehr wichtig, und dass das Corona-Virus bekämpft werden muss, steht außer Frage“, schreibt die Vorsitzende des Gewerbevereins, Marion Strempel. Doch fragen die Verfasser des Schreibens auch, ob die „getroffenen Maßnahmen der Rechtsverordnungen, die die großen Anbieter bevorzugen, die richtigen“ seien.

„Massive Benachteiligung“

Der Gewerbeverein sieht vielmehr „eine massive Benachteiligung“ der Ottweiler Unternehmer, die ihre Geschäfte haben schließen müssen und nun um ihre Existenz kämpften. Die Schwerpunktregelung der Landesregierung stelle einen „massiven Eingriff in den Markt dar, der mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weder nachvollzogen noch zu rechtfertigen ist“, heißt es weiter. Kleine Läden hätten schließen müssen, „obwohl gerade dort die Kundenströme am besten organisiert und so das Infektionsgeschehen optimal reguliert werden kann“. Der Verein fordert „eine Wiedereröffnung des kleinflächigen Einzelhandels als wesentliches Element im Kampf gegen das Infektionsgeschehen“.