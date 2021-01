Der Gefahrstoffzug des Landkreises Neunkirchen und die Feuerwehr der Kreisstadt waren am frühen Mittwochmorgen, 27. Januar, bei einer Spedition in Neunkirchen-Sinnerthal im Einsatz: Dort war ein chemischer Stoff ausgetreten.

Wie der Feuerwehrsprecher Christopher Benkert später berichtete, hatten Mitarbeiter der Spedition am frühen Morgen einen Sattelauflieger entladen. Dabei sei ihnen ein stechender chemischer Geruch in die Nase gestiegen. Zudem fiel ihnen auf, dass Teile der Ladung verrutscht waren. Sofort stellten die Männer ihre Arbeit ein und setzten den firmeninternen Gefahrstoff-Alarmplan in Gang. Das Speditionsgelände wurde evakuiert und die Feuerwehr gerufen.

Verdünner läuft aus undichtem Gefäß aus

Christopher Benkert: „Schnell konnten die Gefahrgutspezialisten Entwarnung geben. Nur eine kleine Menge eines vergleichsweise harmlosen Verdünners war ausgetreten.“ Feuerwehrleute fanden in dem Sattelauflieger eine Palette mit Lösungsmitteln vor. Dort sei ein kleines Gefäß undicht gewesen. Der kaputte Behälter mit Lösungsmittel wurde in einem Auffanggefäß gesichert und dann weggebracht. Mit einem Gabelstapler entfernten die Helfer die Palette aus dem Auflieger. Das ausgelaufene Lösungsmittel wurde mit Spezialbindemittel aufgefangen.

Nach einer Stunde war der Gefahrguteinsatz beendet.