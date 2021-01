Als Flüssiggas aus einem Tank seines Sattelzuges ausströmte, wurde ein Lkw-Fahrer am Donnerstagabend, 7. Januar, am Geistkircher Hof bei Rohrbach verletzt. Der Unfall geschah, nachdem der Mann seine Zugmaschine mit Flüssiggas betankt hatte. Es bestand akute Explosionsgefahr.

Wie Feuerwehrsprecher Florian Jung berichtet, wurden die Löschbezirke Rohrbach und St. Ingbert gegen 21.45 Uhr zum Einsatzort gerufen. Im Rohrbacher Gewerbegebiet am Geistkircher Hof hatte der Lkw-Fahrer an einer Flüssiggastankstelle getankt. Beim Losfahren habe er bemerkt, dass Gas aus einer defekten Tankleitung entwich. Der Fahrer steuerte den Laster zurück ins Gewerbegebiet. Jung: „Beim Versuch, die Leckage zu schließen, verletzte sich der Fahrer am tiefgekühlten Gas beziehungsweise den vereisten Ventilen an der Hand. Hochentzündliches Gas strömte aus.“

Gelände weiträumig abgeriegelt

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass das Gas aus einer abgerissenen Tankleitung drang. Wegen Explosionsgefahr wurde das Gelände weiträumig abgesperrt. Spezielle Messgeräte kamen zum Einsatz.

Nach Angaben des Feuerwehrsprechers gelang es den Helfern, die Ventile zu schließen, damit den weiteren Austritt von Gas zu unterbinden und die Gefahr zu beseitigen. Der verletzte Lasterfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Um 23 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 25 Helfern im Einsatz. Zudem waren zwei Rettungswagen und die Polizei vor Ort.