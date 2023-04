Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach langer schwerer Krankheit ist der frühere Homburger Profifußballer Manfred Lenz am Mittwochabend, 16. Juni, im Alter von 73 Jahren verstorben. Mehr als 500-mal spielte der elegante Techniker zwischen 1973 und 1986 im Trikot des FC Homburg.

In dieser Zeit erzielte er in 421 Punktspielen 122 Tore. Der FCH-Rekordspieler war es auch, der am 15. Oktober 1977 beim legendären Sieg in der dritten Runde des DFB-Pokals gegen Weltpokalsieger Bayern