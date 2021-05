In Homburg hat am Mittwoch, 4. November, der elfte und letzte Bauabschnitt der Sanierung der Erbach-Umgehungsstraße L 118 begonnen. Auf Anfrage erklärte Christian Altmann, Sprecher des saarländischen Landesbetriebs für Straßenbau (LfS), dass die Baustelle jetzt in die Ortsdurchfahrt von Jägersburg weitergewandert ist. Die L 118 zwischen der Eisenbahnbrücke am Homburger Hauptbahnhof und der Jägersburger Ortsmitte wird seit Anfang März auf fünfeinhalb Streckenkilometern durchgehend neu asphaltiert. In ihrer finalen Phase hat die Wanderbaustelle die Saar-Pfalz-Straße in Jägersburg erreicht: Diese wird bis Mittwoch, 11. November, vom Ortseingang aus Richtung Erbach bis in die Ortsmitte an der Kreuzung zur B 423 nach Kleinottweiler saniert und voll gesperrt. Bis zum 11. November, so Altmann, werde sich an der bisherigen Verkehrsführung nichts ändern, die seit dem zehnten Bauabschnitt gilt. Der Verkehr von und nach Jägersburg wird weiterhin über die Homburger Innenstadt sowie die Berliner Straße in Erbach und die B 423 über Kleinottweiler umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Seit Mittwoch kann man aber wieder vom Gewerbegebiet Vogelbacher Weg (mit Brezel-Ecker, Saar-Rad, Autohaus Neu) direkt zur Steinbachstraße mit dem Sportzentrum Erbach durchfahren. Die Sanierung der L 118 kostet insgesamt 3,3 Millionen Euro.