Anfang der Woche hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises seine Corona-Teststation in der Turnhalle der Schule „Neue Sandrennbahn“ in Homburg-Erbach angesiedelt. Ein Impfzentrum ist dort aber nicht geplant. Bereits seit dem Frühjahr stehen in der Erbacher Schulturnhalle 100 Corona-Krankenbetten für den Fall bereit, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern nicht ausreichen.

Vorige Woche hatte der Kreis noch eine kleine Zelt-Abstrichstation auf einem Parkplatz vor dem Homburger Verwaltungsgebäude am Forum betrieben. Die Räume in der Turnhalle in Erbach