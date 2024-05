Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von der Feuerwehr wird die Unwetterlage bereits mit Jahrhundert-Katastrophen verglichen. Besonders kritisch war es am Samstag in Blieskastel: Dort drohte die Altstadt, von der Blies überschwemmt zu werden. Anwohner wurden evakuiert, das Wasser kam durch die Gullydeckel. In Saarbrücken kam eine Frau ums Leben.

[Aktualisiert Montag, 15.39 Uhr] Am Blieskasteler Lidl-Markt versammeln sich am Samstagmittag Hunderte Personen. Wahlplakate ragen aus der Menge, vereinzelt blitzen die neongelb reflektierenden Feuerwehruniformen