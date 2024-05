Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur in Blieskastel sorgte der Dauerregen am Samstag für vollgelaufene Keller. Die Feuerwehr Homburg musste ihre Kräfte auch auf Einöd, Homburg und Kirrberg verteilen. Über das gesamte Saarland ziehen sich große Schäden – voraussichtlich in Millionenhöhe.

[Aktualisiert Montag, 15.56 Uhr] In Kirrberg habe sich die Lage über die Nacht zum Samstag „deutlich entspannt“. Am Mittag konnte die Feuerwehr deshalb damit beginnen,