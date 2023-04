Am Homburger Standort des Konzerns Schaeffler entsteht ein Kompetenzzentrum für Wälzkörper. Beim Innovation Day 2023 trat das Unternehmen in den Dialog mit Vertretern von Unternehmen, Universitäten und der Politik.

Rund 2000 Menschen beschäftig der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler in seinem Werk in Homburg. In Zukunft möchte das Unternehmen am Homburger Standort vor allem in die Bereiche Digitalisierung und Automatisierung investieren.

Am Campus Homburg soll ein Kompetenzzentrum für Wälzkörper für die Sparte „Automotive Technologies“ geschaffen werden. Allgemein fokussiert sich das Unternehmen auf sechs Produktinnovationsfelder, zu denen unter anderem der Bereich E-Auto gehört. „Innovative und nachhaltige Technologien sind von entscheidender Bedeutung, um die Transformation erfolgreich zu gestalten“, erklärt Uwe Wagner, Vorstand für Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG.

E-Transformation auch bei Schaeffler

Am Innovation Day 2023 standen in Diskussionen und Vorträgen das Stärken und die Möglichkeiten der saarländischen Region im Vordergrund. Laut Schaeffler ging es bei der Veranstaltung auch darum, das Netzwerk vor Ort gezielt zu stärken. Vor rund 50 Zuhörern in Homburg präsentierte das Unternehmen seine Zukunftsvision für den Standort, beispielsweise im Bereich der Nachhaltigkeit. Auch andere Unternehmen und Start-ups aus der Region bekamen die Möglichkeit, ihre Technologien zu präsentieren. Unternehmens- und Univertreter gaben zu Themen wie künstlicher Intelligenz Impulse zu Potenzialen für den Industriestandort Saarland.

100 Leute müssen in Homburg wegen E-Transformation gehen

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, die auch beim Innovation Day dabei war, ging in ihrer Rede auf die Herausforderungen ein, die die saarländische Industrie beschäftigen. Stichpunkt: Strukturwandel und digitale Transformation. Der Wandel von Verbrennermotoren hin zur E-Mobilität hat auch ihre Schattenseiten. Im November gab Schaeffler bekannt, bis 2026 insgesamt 1300 Stellen abzubauen. Am Homburger Standort müssen 100 Leute gehen – und das vor allem wegen der E-Transformation. Es seien vor allem Jobs in der Verwaltung und in der Entwicklung für Verbrennungsmotoren betroffen, teilte Schaeffler mit. Der Innovation Day stand dieses Jahr also unter einem wichtigen Stern.

Neben den Themen Fachkräfte und Energie sei für erfolgreiche Transformation auch die Innovationskraft entscheidend. „Innovation bindet ein Unternehmen im Inneren. Schaeffler in Homburg ist ein Musterbeispiel dafür“, sagte Rehlinger.