Im südlichen Homburger Gemeindebezirk, der die Ortsteile Schwarzenbach, Einöd und Ingweiler umfasst, hat die schrittweise Umrüstung von Bushaltestellen begonnen. So wie hier an der Homburger Straße (B 423) in Einöd gegenüber der Einmündung Heinrich-Spoerl-Straße zum ehemaligen Blitz-Markt werden die Bordsteine erhöht, damit Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte besser in die Busse ein- und aussteigen können. Vor dem Einöder Ortsrat sagte Ortsvorsteher Karl Schuberth (SPD), dass neben dieser bereits erwähnten Haltestelle auch noch die Busstationen an der Einöder Neunmorgenstraße sowie in Schwarzenacker am Römermuseum und vor der Jet-Tankstelle umgebaut werden. Das Saarland fördert den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen mit Geld.