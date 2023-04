Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit tödlichen Messerstichen endete in der Nacht auf Dienstag, 7. September, in der Webenheimer Bliestalstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 50-Jährigen und einem 21-Jährigen. Der Jüngere, offenbar der Sohn der Freundin des Opfers, sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Im Streit soll der 21-Jährige am frühen Dienstagmorgen zugestochen und den 50-Jährigen tödlich verletzt haben. Mit welchem Stichwerkzeug die Tat ausgeführt wurde,