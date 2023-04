Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab 2025 soll die S-Bahn vom Rhein über Homburg hinaus bis nach Zweibrücken rollen. Dann wird sie unterwegs auch an den Bahnsteigen Schwarzenacker und Einöd halten. Der Einöder Ortsvorsteher mahnt jetzt an, dass diese beiden Zwischenstationen bis dahin fix und fertig ausgebaut sein müssen.

„Die Bahnstrecke von Homburg nach Zweibrücken wird reaktiviert und geht in vier Jahren in Betrieb“, sagte Dorfchef Karl Schuberth (SPD) am Donnerstagabend, 4. März, vor