Seit Sommer 2020 wird an der Bundesstraße 423 zwischen Homburg und Bexbach (links im Bild unter der Brücke hindurch) die Anschlussstelle zur A 6 durch eine dritte Auf- und Abfahrtsschleife ergänzt. Diese soll künftig Staus am Homburger Ortsausgang nach Bexbach verhindern. Seit voriger Woche ist bekannt, dass die Baustelle statt bis Ende 2021 mindestens bis Frühjahr 2022 andauern wird. Wer sich der Baustelle nähert, muss an diesem Wochenende aufpassen, da die A 6 (über die Brücke, die Querachse im Bild von links nach rechts) zum wiederholten Male von zwei auf jeweils nur noch eine Fahrspur verengt wird – in beiden Fahrtrichtungen. Angekündigt sind Vermessungsarbeiten ab Samstag zwischen der Tank- und Raststätte Waldmohr und der Baustelle an der Ausfahrt Homburg. Am Samstag, 6. März, 7 bis 18 Uhr, und tags darauf am Sonntag, 7 bis 16 Uhr, werden in beide Fahrtrichtungen die Überholspuren gesperrt. Der Verkehr muss einstreifig jeweils auf der rechten Spur an den Vermessungszonen vorbei rollen. Staus sind möglich.