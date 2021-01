Im Dezember 2020 waren im Saarland 37 860 Arbeitslose gemeldet; das sind fast 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Quote lag landesweit bei 7,1 Prozent; im Dezember 2019 hatte sie noch 6,2 Prozent betragen.

Der Saarpfalz-Kreis meldete für den Monat Dezember 4209 Erwerbslose, was 29 mehr sind als im November. Die Quote überstieg mit 5,5 Prozent den Wert vom November um 0,1 Prozentpunkte und den Wert des Vorjahresmonats um 0,9 Prozentpunkte. Laut Agentur gilt im Saarpfalz-Kreis inzwischen mehr als ein Drittel der registrierten Erwerbslosen als langzeitarbeitslos – ist also schon seit mehr als einem Jahr ohne Job. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im Dezember 1459.

Die Zahl der erwerbslosen Saarpfälzer, die von der Arbeitsagentur betreut werden, stieg um 54 auf rund 2000. Das Jobcenter des Kreises hingegen zählte im Dezember 2209 Arbeitslose. Das sind 25 weniger als im November.

Nur im Raum Neunkirchen keine Zunahme

Im Kreis Neunkirchen sank die Erwerbslosenzahl um fünf auf 5566. Die Arbeitslosenquote lag mit 7,8 Prozent genauso hoch wie im November und um 1,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats.

Im Kreis St. Wendel stieg die Arbeitslosenzahl um 68 auf 1868; die Quote stieg dort von 3,7 auf 3,9 Prozent.