Seit Mitte Januar sind der Homburger Marktplatz und sein Umfeld eine Großbaustelle. Noch bis Ende April verlegen die Stadtwerke inmitten der Homburger Altstadt neue Gas-, Wasser- und Stromleitungen. Ab Montag, 22. Februar, werden zwei Straßen in der Altstadt eine Woche lang voll gesperrt.

Betroffen sind die Kreuzung Saarbrücker-/St.-Michael-Straße sowie die St.-Michaelstraße bis zur Einmündung Marktstraße. Die Saarbrücker Straße führt am Marktplatz vorbei in Richtung Karlsberg-Brauerei. Beide Sperrungen beginnen am Montag und sollen eine Woche lang dauern – allerspätestens bis 3. März, wie Stadtwerke-Sprecher Jürgen Schirra sagt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Straße sperren, solange Läden noch geschlossen sind

Fußgänger, so Schirra, können in der Sperrzeit „den Marktplatz und die umliegenden Geschäfte zum Abholen von Waren jederzeit erreichen. Die Parkplätze Gerberstraße, Kirchplatz, Enklerplatz, Hohenburgschule und Uhlandstraße stehen dafür zur Verfügung.“ Weil die Saarbrücker Straße für die Leitungsarbeiten aufgerissen werden muss, werde dies jetzt schon getan, „solange der Einzelhandel noch durch die Corona-Maßnahmen geschlossen ist.“ So werde eine spätere Sperrung vermieden, wenn Läden und Restaurants wieder öffnen.